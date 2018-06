"Gipfel" zur EU-Vorsitz-Staffelübergabe auf der Planai

Bei einem "Gipfeltreffen" auf der Planai findet am Samstag im Beisein von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Bulgariens Premierminister Bojko Borissow die symbolische Übergabe des EU-Ratsvorsitzes von Bulgarien an Österreich statt. Zur Staffelübergabe unter dem Motto "Servus Europa" wird außerdem EU-Ratspräsident Donald Tusk in Schladming erwartet. Auch die Bundesregierung kommt zusammen.

Für die Bevölkerung gibt es ein Rahmenprogramm. Am Berg findet ein ganztägiges “Gipfelpicknick” mit regionalen Spezialitäten statt. Ab 10.00 Uhr ist die Fahrt mit der Bergbahn gratis, wobei 28 Gondeln im Flaggen-Design der EU-Mitgliedstaaten gestaltet sein werden. Am Abend ab 19.00 Uhr soll ein Livekonzert im Planai-Stadion auf die Ratspräsidentschaft einstimmen – auftreten werden u.a. Die Seer, Opus und Österreichs Songcontest-Teilnehmer Cesar Sampson.