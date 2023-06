Gino Mäder (†26) nach Horror-Sturz bei Tour de Suisse verstorben

Der Schweizer Radprofi Gino Mäder ist nach seinem schweren Sturz auf der Tour de Suisse gestorben.

Sein Team Bahrain Victorious gab die Nachricht am Freitag bekannt. Der 26-jährige Mäder war am Donnerstag auf der fünften Etappe in der Abfahrt vom Albula zum Zielort in La Punt gestürzt und musste reanimiert werden. Er wurde ins Krankenhaus in Chur geflogen. Mäder erlag aber seinen schweren Verletzungen.