Gin & Food Festival in Zürs am Arlberg

Kulinarischer Hochgenuss-Parcour auf 1.700 m beim 1. Fever-Tree GIN Festival in Zürs vom 5. – 7. April. Lech Zürs Tourismus und VOL.AT verlosen ein Feinschmeckerpaket für 3 x 2 Personen.

Spezialitäten aus aller Welt, Gin & viel Musik

Über 300 Spezialitäten aus aller Welt erfreuen den Gaumen und bieten Abwechslung für jeden Geschmack – frisch auf die Hand. Zudem sind hunderte offene Gins zu genießen. (Der Eintritt zum Gelände ist ab 18 Jahren gestattet.) Neben den Tanzcafé-Konzerten – wie dem des Pasadena Roof Orchestras (UK) am Samstagabend, 6. April in Lech und dem der U.B. Dolls (I) in Zürs am Sonntag, 7. April – sorgen zwei weitere Highlights für einen stimmungsvollen musikalischen Rahmen: Am Freitag, 5. April wird Sigi Goufas, Mastermind der Club Ü31-Events, mit den besten Hits der 80er, 90er und der aktuellen Charts begeistern. Am Samstag sorgt dann Pete Simpson, der Sänger von Joey Negros furioser Funk-Formation „Sunburst Band“, als Spitzen-Act für Stimmung bis in die Abendstunden.