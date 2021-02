Gigi Rüf bei Travis Rice und der Snowboard-Weltelite

VOL.AT sprach mit dem Vorarlberger Aushängeschild in Sachen Freeride über seinen Contest in Jackson Hole (USA), Corona, die Freeride World Tour und seine eigene Snowboard-Firma Slash.

Seit Jahrzehnten zählt der inzwischen in Schwarzach wohnhafte Snowboarder Gigi Rüf zu den weltbesten Snowboardern. Kürzlich flog der zweifache Familienvater auf Einladung von Boardsport-Ikone Travis Rice in die USA. In Jackson Hole, Wyoming, ging mit der "Natural Selection" ein einzigartiges Contest-Format über die Bühne, das die Kernessenz des Sports wieder in den Mittelpunkt rückt. Dort zählen nämlich neben erstklassigen Freeride-Skills auch Faktoren wie der kreative Umgang mit dem Gelände. Die weltbesten Snowboarder, darunter klingende Namen wie Elias Elhardt, Ben Ferguson, Sage Kotsenburg, Nils Mindnich oder Mark McMorris, der sich am Ende durchsetzte, zeigten in Wyoming ihr Können.