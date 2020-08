Gigantische Gorilla-Statue in New York aufgestellt

Ein Künstlerpaar hat in New York eine gigantische Gorilla-Skulptur aufgestellt. Mit dem "King Nyani" betitelten Werk will das als "Gillie and Marc" bekannte britisch-australische Künstlerduo für den Schutz der vom Aussterben bedrohten Tierart werben.

Die Skulptur, die einen liegenden Gorilla zeigt, wurde in einem Park im Westen Manhattans sofort zum beliebten Fotomotiv - Kinder und Erwachsene posierten vor allem in der rechten Hand des Tieres, die es vor dem Körper hält. Vor einigen Jahren hatte das Künstlerpaar bereits mit einer Nashorn-Skulptur auf einem New Yorker Platz auf das Schicksal der wenigen letzten Exemplare des Nördlichen Breitmaulnashorns aufmerksam gemacht.