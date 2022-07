Gidey gewinnt 10.000-m-WM-Gold - 5. Hammer-Titel für Fajdek

Nach Silber 2019 bei der WM in Doha und Olympia-Bronze 2021 in Tokio hat sich die Äthiopierin Letesenbet Gidey ihren ersten großen Titel geholt. Die 24-Jährige gewann am Samstag bei der Leichtathletik-WM in Eugene (Oregon) im Zielsprint die 10.000 m in der Jahresweltbestzeit von 30:09,94 Minuten vor den Kenianerinnen Hellen Obiri (30:10,02) und Margaret Kipkemboi (30:10,07). Im Hammerwurf der Männer setzte sich zum fünften Mal und das in Serie der Pole Pawel Fajdek durch.

Fajdek, für den es bei Olympischen Spielen bisher erst zu einer Bronzemedaille 2021 in Tokio gereicht hatte, gewann mit der Jahresweltbestleistung von 81,98 m vor seinem Landsmann Wojciech Nowicki (81,03) und dem Norweger Eivind Henriksen (80,87).

Gidey hält die Weltrekorde über 5.000 m, 10.000 m und im Halbmarathon. Es war die zweitknappeste Entscheidung der WM-Geschichte in dieser Disziplin. Titelverteidigerin und Olympiasiegerin Sifan Hassan (NED) ging als Vierte leer aus.