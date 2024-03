Gianna Nannini veröffentlicht neues Album

Italiens Rock-Königin Gianna Nannini veröffentlicht ihr neues Album. "Sei nell'anima" heißt die Platte mit 13 Liedern, die ab dem heutigen Freitag im Handel ist. "Ich wollte einen meiner Songs als Titel des Albums nehmen", betonte Nannini bei der Vorstellung des Albums laut Medienangaben.

Nannini plant auch eine Europa-Tour, die am 24. November in Genf beginnt und u.a. in Zürich, München, Frankfurt und Berlin Halt machen wird. Auch Etappen in Italien sind vorgesehen.