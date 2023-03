Gezielt aus- und weiterbilden

Wie die Statistik Austria er­mittelt hat, wurde im dritten Quartal 2022 ein neuer Höchststand an offenen Stellen verzeichnet – zeitgleich ist die Arbeitslosigkeit weiterhin im Sinken begriffen.

Und so buhlen Arbeitgebende in vielen Branchen derzeit besonders stark um die besten Bewerbenden auf dem Arbeitsmarkt. Die Digitalisierung, veränderte Arbeitsbedingungen und weitere Transformationsprozesse stellen Arbeitgebende und Arbeitnehmende gleichermaßen vor große Herausforderungen. Dabei sollten Unternehmerinnen und Unternehmer ihr Team jedoch nicht alleine lassen – ganz egal, ob es sich um die Aneignung von technologischen Fähigkeiten, die Übernahme von mehr Verantwortung oder um die Verbesserung von Soft Skills handelt.

Zusätzliche Fähigkeiten

Employer Branding gewinnt massiv an Bedeutung

Glaubwürdigkeit gefordert

Hinzu kommt, dass immer mehr Menschen in Zeiten der steigenden Inflation erwägen, sich nach einem besser bezahlten Job umzusehen. „Im Rahmen unserer aktuellen Erhebung zum Thema Jobsuche gab rund ein Drittel der 1050 Befragten an, dass die Teuerung ein Anstoß ist, sich aktiv nach einem besser bezahlten Job in derselben Branche umzusehen, weitere etwa 40 Prozent haben zumindest ­darüber nachgedacht. Dies untermauert, dass Mitarbeitenden-Bindung immer wichtiger wird“, so Zink.