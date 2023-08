Gewitterzelle sorgte für viele umgestürzte Bäume in Salzburg

Eine Gewitterzelle ist am Samstag gegen 20.00 Uhr über die Stadt Salzburg gezogen und hat für 111 Einsätze für die Feuerwehr gesorgt. Die Einsatzkräfte waren die ganze Nacht gefordert, die Schäden von dem kurzen, heftigen Sturm von nur rund 15 Minuten zu beseitigen. Die orkanartigen Böen haben laut Feuerwehr viele Bäume abgerissen und umgeworfen.

Am Flughafen kippten die starken Windböen ein Flugzeug auf. In das Große Festspielhaus trat Wasser ein, es gab wegen eines undichten Daches für manche Premierengäste eine Viertelstunde vor dem Ende der Verdi-Oper "Falstaff" eine kalte Dusche. Das Lepi Bad war am Sonntag aufgrund der Sturmschäden bis auf weiteres gesperrt, informierte die Stadt Salzburg Sonntagvormittag in einer Aussendung.