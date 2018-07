Gewitter ziehen über Vorarlberg - Starkregen möglich

Vorschau für Donnerstag

Am Donnerstagvormittag wechseln sich Sonnenschein und Wolkenfelder ab, wobei die sonnigen Phasen überwiegen. Es sollte noch trocken bleiben. Am Nachmittag breiten sich Schauer und Gewitter auf das ganze Land aus. Es werden heftigere Gewitter erwartet als am Mittwoch. Tiefstwerte: 13 bis 16 Grad. Höchstwerte: 22 bis 26 Grad.