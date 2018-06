Gewinn von Kapsch TrafficCom litt durch Währungsverluste

Der Mautsystemanbieter KapschTrafficCom hat 2017/18 zwar den Umsatz gesteigert, der Gewinn ging aber um ein Drittel auf 28 Mio. Euro (42,7 Mio. Euro) zurück. Der Rückgang beruhe zu einem Gutteil auf Währungsverlusten. Da daher keine nachhaltige Ergebnisschwächung zu erwarten sei, werde eine unveränderte Dividende von 1,50 Euro vorgeschlagen, teilte das Unternehmen am Montag mit.

2018/19 soll der Umsatz um rund 10 Prozent steigen. Dazu dürften der Aufbau des Mautsystems in Bulgarien, das Geschäft in den USA sowie Umsätze im Zusammenhang mit dem neuen Gemeinschaftsunternehmen in Sambia beitragen. Das EBIT soll ebenfalls um rund 10 Prozent zulegen.