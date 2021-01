Gewessler will Einweg-Pfand und Aus für Billig-Flugtickets

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler hat am Donnerstag bei "Vorarlberg Live" erklärt was Flugtickets künftig kosten sollen, warum es Einweg-Pfand braucht und was sie von der Abschiebung in Wien hält.

Sie bedauerte es "extrem, dass wir keine menschliche Lösung gefunden haben", meint Ministerin Gewessler bei "Vorarlberg Live" zur Abschiebung von drei Schülerinnen in Wien. "Es ist so, dass offenbar einige in der ÖVP davon überzeugt sind, dass sie diese Bilder brauchen, um Wählerstimmen zu halten, um gewählt zu werden."

Die Grünen würden in der Koalition nicht zu viel für ihre Klimapolitik opfern meint die Ministerin auf eine Frage von VN.at-Chefredakteur Gerold Riedmann. Die Klimapolitische Aufholjagd sei überfällig.

Flugtickets nicht unter 40 Euro

Kritisch sieht sie beispielsweise das Dieselprivileg, oder Flugtickets die unter dem Preis von Steuern und Gebühren erhältlich seien. Es brauche eine Kostenwahrheit, was für die Ministerin bei Flugtickets einem Preis von mindestens 40 Euro entspräche. Klimaschädliches Verhalten solle jedenfalls seinen Preis erhalten, auf der anderen Seite seien Ausgleichsmechanismen geplant.

Beim Recycling müsse sich die Quote in Österreich verdoppeln, auch um EU-Vorgaben zu erfüllen, sagte Gewessler. Ohne ein Pfandsystem sei das nicht zu schaffen, weshalb sie auch an einem Pfand auf Einwegflaschen festhalten wolle. Eine Umsetzung soll es "zeitnah" geben.

LH Wallner bei "Vorarlberg Live"

Die Abschiebung von drei Schülerinnen sorgte am Donnerstag für Aufsehen. In "Vorarlberg live" hat Landeshauptmann Markus Wallner über die Maßnahme gesprochen.