Gewessler stellte Plan zum Ausbau der Energienetze vor

Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat heute den "Integrierten Netzinfrastrukturplan" präsentiert. Dieser Plan soll als Richtschnur für den Ausbau der österreichischen Netzinfrastruktur bis 2030 dienen und damit den Weg hin zu einem klimaneutralen Energiesystem darlegen, so Gewessler bei einem Pressegespräch am Freitag. Stellungnahmen zum Entwurf sind bis 1. September möglich.

Die Energieexpertinnen und -experten sind sich einig: Ohne geeignete Netze wird die Energiewende nicht gelingen. Derzeit geht überschüssiger Strom aus Erneuerbaren in Produktionsspitzenzeiten teilweise verloren. Der Grund: Die Netzinfrastruktur fehlt oder ist zu schwach, um den Strom zu verteilen. So gingen im Mai etwa 18.320 MWh an potenzieller Speicherkapazität durch zu schwache Netze verloren, wie die Austrian Power Grid (APG) kürzlich berichtete.