Wirtschaftsprüfer könnten der AUA eine Nachfrist setzen

Die Wirtschaftsprüfer von PricewaterhouseCoopers (PwC) könnten der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) eine Nachfrist für die derzeit laufenden Rettungspaket-Verhandlungen und die Fortbestehensprognose setzen. Dies berichteten mehrere Medien am Montagabend. Am Mittwoch berät der AUA-Aufsichtsrat die weitere Vorgehensweise.

Die Prüfer haben ein Gutachten erstellt, ob Österreichs größte Fluglinie wirtschaftlich überlebensfähig ist oder ob die Insolvenz droht. Am Montagnachmittag präsentierten die AUA-Manager den Wirtschaftsprüfern den Business-Plan für den Neustart. Das PwC-Gutachten wird kommenden Mittwoch dem AUA-Aufsichtsrat präsentiert. Die Fluggesellschaft wollte sich am Montagabend auf APA-Anfrage dazu nicht äußern und verwies auf ein geplantes Statement am Mittwoch nach der Aufsichtsratssitzung.