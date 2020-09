Gewessler: Jeder dritte Investprämien-Antrag hat Öko-Bezug

Von den bisher seit Anfang September gestellten Anträgen zur neuen staatlichen Investitionsprämie bezieht sich ein Drittel auf den Klimaschutz, nämlich rund 5.200 der 11.500 Anträge. Allein für diesen Bereich ergibt sich ein Zuschussvolumen von 483 Mio. Euro, mit dem Öko-Investments von rund 3,5 Mrd. Euro auslöst werden, zeigte sich Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Wochenende erfreut.

"Klimaschutz ist das beste Konjunkturprogramm", sagte Gewessler zur APA: "Es freut mich, dass sich so viele Unternehmen dem Klimaschutz verschrieben haben und hier in die Zukunft investieren." Klimaschutz sichere und schaffe Arbeitsplätze, sorge für eine Stabilisierung der Wirtschaft und bewirke eine Wertschöpfung in den Regionen und Gemeinden. Klimaschädliche Investments etwa in fossile Energieerzeugung oder Pkw mit konventionellem Verbrennungsmotor sind von der Investitionsprämie ausgeschlossen. Anträge können bis Februar 2021 eingebracht werden.