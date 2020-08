Gewessler gegen Aufweichung des Schutzstatus des Wolfes

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat sich gegen eine Aufweichung des Schutzstatus des Wolfs ausgesprochen. Das teilt sie in einer Stellungnahme auf eine Petition "Tiroler Almen erhalten und schützen" von ÖVP-Nationalrat Hermann Gahr mit, berichtete die "Tiroler Tageszeitung".

In Österreich gebe es derzeit drei Wolfsrudel, aber keines in der alpinen Region, hieß es demnach aus dem Umweltministerium. Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie verpflichte, einen günstigen Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier-und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse zu bewahren oder wiederherzustellen. Hinsichtlich des Wolfes könne "von einem günstigen Erhaltungszustand in Österreich weiterhin nicht ausgegangen werden", stellte die Ministerin laut der "Tiroler Tageszeitung" fest.