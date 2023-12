Gewessler begrüßt Flüssiggas-Deal der OMV mit US-Firma

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) sieht im zuletzt seitens der OMV geschlossenen Flüssiggasdeal mit dem US-Unternehmen Cheniere Energy einen Beitrag zur Diversifizierung der österreichischen Energieversorgung. Außerdem mache sich Österreich damit von russischem Gas unabhängiger. Kenntnis über die Laufzeit des Vertrags habe sie nicht, da es sich um eine privatrechtliche Vereinbarung handle, sagte die Politikerin am Freitag am Rande einer Pressekonferenz.

Europa strebt Klimaneutralität bis 2050 an, Österreich will dieses Ziel bis 2040 erreichen. In Europa und Österreich werde man dann mit Gas kein Geld mehr verdienen, so Gewessler.