Gewerkschaftsbund-Chef mit Herbstlohnrunde "zufrieden"

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian ist "mit der Herbstlohnrunde zufrieden". Nach den "härtesten Lohnverhandlungen seit 15 bis 20 Jahren" bleibt Kaufkraft trotz Teuerung großteils erhalten, zitiert die "Kronen Zeitung" (Freitag) den Gewerkschaftsbund-Chef. "Trotz Ruppigkeit hat die Sozialpartnerschaft am Ende funktioniert", so Katzian. Über alle Branchen hinweg lag die durchschnittliche KV-Erhöhung bei rund 9 Prozent, womit gewerkschaftliche Kernforderungen erfüllt worden seien.

"Wir wollten ja Abschlüsse entlang der rollierenden Inflation, um die Kaufkraft zu sichern. In fast allen Branchen haben wir das auch erreicht", so Katzian laut Zeitung. Dass der Handel mit 8,4 Prozent etwas darunter liegt, sei durch Branchenprobleme, auch wegen der Teuerung, erklärbar: "Dort wurde sehr über Umsatzrückgänge geklagt, was kein Wunder ist, wenn die Leute immer weniger Geld haben." Zumindest sei bei den Einstiegsgehältern ein voller Teuerungsausgleich gelungen.

Generell sieht Katzian die sozialen Staffelungen positiv. "Denn die, die am wenigsten verdienen, werden durch gestiegene Kosten für Strom, Einkaufen etc. am stärksten belastet."

Bei den Metallern dürfen Betriebe in Schwierigkeiten die Löhne jetzt etwas weniger stark erhöhen. Ob das auch ein Thema für andere Branchen sei, werde davon abhängen, ob bzw. wie es dort funktioniere. "Wir schauen es uns mal an", so Katzian.