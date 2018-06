Gewerkschafter Wimmer droht Arbeitgebern wegen Arbeitszeit

Der Vorsitzender der Produktionsgewerkschaft PRO-GE und der sozialdemokratischen Gewerkschafter (FSG) Rainer Wimmer droht den Arbeitgebern in der Arbeitszeit-Debatte unverhohlen: "Auf alle Fälle wird die Gangart verschärft", meinte er am Donnerstag zur APA anlässlich der anlaufenden Belegschaftsvertreter-Konferenzen: "Alles, was uns die Arbeitgeber über die Regierung wegnehmen, werden wir uns über die KV-Runde zurückholen."

Ab Freitag rollen die Konferenzen der Personalvertreter unter anderem in Oberösterreich, Kärnten und Salzburg so richtig an. Tausende Personen werden insgesamt erwartet. Montag folgen dann Betriebsversammlungen, wenig überraschend während der Arbeitszeit. Diese sollen dann auch nicht geschlossen sondern nur unterbrochen werden, damit jederzeit neue Informationen den Produktionsprozess stören könnten.

Dazu kommt laut Wimmer eine Hotline über ÖGB und AK, in der Arbeitnehmer Arbeitszeitüberschreitungen in ihren Betrieben melden können: “Wir werden auch Fälle in die Auslage stellen”, avisiert der FSG-Chef. Die Arbeitgeber könnten sich “ganz warm anziehen”. Zurückhaltung werden man sich auch in der Herbstlohnrunde sicher keine auferlegen. Vielmehr werde man Druck für eine Arbeitszeit-Verkürzung machen, vor allem für Schichtarbeiter.

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) wehrt sich unterdessen gegen den Vorwurf eines Sozialabbaus wegen der Debatte über eine 60-Stunden-Woche und eine Verlängerung der täglichen Arbeitszeit auf bis zu zwölf Stunden. “Ich bitte Sie, keine Verunsicherung zu betreiben. Es gibt die 40-Stunde-Woche und den 8-Stunden-Tag. Dazu stehen wir”, sagte sie vor dem EU-Sozialrat in Luxemburg.

Die Ministerin betonte Donnerstagvormittag, “was wir wollen, ist nur eine Flexibilisierung der Arbeitszeit. Hier wird es noch Präzisierungen und Erläuterungen geben.” Die Freiwilligkeit sei “möglich”. Befragt, ob die Freiwilligkeit bei Mehrarbeit gesichert sei, betonte Hartinger-Klein: “Ja und die Zuschläge auch.”