Gewerkschaften warnen vor Personallücke im Gesundheitswesen

Die GÖD-Gesundheitsgewerkschaft und younion - Team Gesundheit warnen vor dem wachsenden Personalmangel im Gesundheitsbereich. Nach Berechnungen der Gewerkschaften gibt es aktuell um rund 2.000 weniger diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegekräfte im Gesundheitssystem als noch im Jahr 2019. In anderen Berufsgruppen zeichnet sich ein ähnlicher Trend ab. Von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) forderten die Gewerkschaften am Freitag daher sofortige Gegenmaßnahmen.

Das tatsächliche Minus im Verhältnis zwischen Neuregistrierungen und Pensionierungen im öffentlichen Gesundheitswesen in den vergangenen vier Jahren dürfte sogar noch deutlich größer sein, da die Streichungen aus dem Gesundheitsberuferegister erst 2024 im vollem Umfang ersichtlich sein werden, wenn die derzeit anstehenden Registrierungsverlängerungen abgeschlossen wurden, warnten GÖD-Gesundheitsgewerkschaft und younion in einem Offenen Brief an Rauch. "Die von der Bundesregierung versprochene personelle `Trendwende´ im Jahr 2025 ist vor diesem Hintergrund hochgradig unrealistisch", heißt es weiter.