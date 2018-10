Gewerkschaften holen sich Streikexperten für Herbstlohnrunde

Die in die herbstlichen Lohnverhandlungen eingebundenen Gewerkschaften haben sich laut einem Zeitungsbericht professionelle Streikexperten aus dem In- und Ausland geholt. "Die professionellen Widerständler sollen Gewerkschaften und Betriebsräte auf Kampf einstimmen, ihr Know-how zu Mobilisierung und Öffentlichkeitsarbeit weitergeben", heißt es in einem "Presse"-Bericht.

Die Tageszeitung beruft sich dabei auf Informationen aus “hochrangigen Gewerkschaftskreisen”. Demnach würden die Gewerkschaften mit Streikexperten zusammenarbeiten, die bereits Erfahrung bei der Organisation von Großstreiks in Europa und den USA vorzuweisen hätten. Derzeit würden die rechtlichen Rahmenbedingungen ausgelotet werden. Darüber hinaus sollen die Streikexperten auch in die Betriebe gehen, um dort Schulungen abzuhalten.