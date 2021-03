Gewerkschaften: 2.000 Euro Mindestlohn für Elektroindustrie

Die Frühjahrslohnrunde ist gestartet, im Fokus ist wie jedes Jahr die Elektro- und Elektronikindustrie als größter Sektor mit rund 50.000 Beschäftigten. Die Gewerkschaften PRO-GE und GPA haben gestern die Forderungen an die Arbeitgeber überreicht. Sie pochen auf eine deutliche Lohn- und Gehaltserhöhung - insbesondere in den unteren Einkommensstufen - sowie auf Verbesserungen im Bereich der Arbeitszeit und "mehr Fairness" im Bereich der Zeitarbeit.

So soll der Branchen-Mindestlohn von derzeit 1.892 Euro auf 2.000 Euro brutto angehoben werden. Weiters fordern die Gewerkschaften eine Corona-Zulage für die Beschäftigten. "Die Elektro- und Elektronikindustrie ist gut unterwegs. Daher sind spürbare Lohn- und Gehaltserhöhungen für alle Beschäftigten gerechtfertigt und fair", so die beiden Chefverhandler Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA) heute in einer Aussendung.