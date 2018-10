Gewerkschaft will für Handel Ausgleich für mehr Arbeitszeit

Bei den kommende Woche startenden Kollektivvertragsverhandlungen im Handel drängt die Gewerkschaft auf einen Ausgleich für die im Juli von ÖVP, FPÖ und NEOS beschlossene Arbeitszeitflexibilisierung. Angeordnete 12-Stundendienste würden wahrscheinlicher, vor allem zur Weihnachtszeit, erwarten die Arbeitnehmervertreter.

Ein 12-Stunden-Tag würde vor allem Frauen mit Kinderbetreuungspflichten vor große Probleme stellen, nachdem Kinderbetreuungseinrichtungen in vielen Gegenden Österreichs nicht so lange geöffnet haben, sagte Karl Dürtscher, Bundesgeschäftsführer der GPA-djp, bei einem Hintergrundgespräch. Knapp zwei Drittel der rund 400.000 Angestellten im Handel in Österreich sind Frauen, im Einzelhandel liegt der Frauenanteil noch etwas höher. Die Freiwilligkeit bei Überstunden sei angesichts der knappen Personalressourcen in der Handelsbranche und zahlreichen “All-In-Verträgen” problematisch, so Dürtscher.