Gewerkschaft vida kritisiert Mangelberufsliste der Regierung

Für heftige Kritik seitens der Gewerkschaft sorgt der aktuelle Entwurf zur Mangelberufsliste für 2024: Diese soll 110 bundesweite und 48 regionale Berufe umfassen, darunter zusätzlich 8 Berufe des öffentlichen Verkehrs wie Zugführer, Schaffner oder Buslenker. Damit riskiere die Regierung weiteres Lohn- und Sozialdumping sowie ein Aufweichen der Sicherheits- und Ausbildungsstandards, sagte Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida.

Ein Totalversagen in der Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung ortet die Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida, angesichts der angestrebten Ausweitung der Mangelberufsliste ab 2024. Erstmals sollen auch acht Berufe des öffentlichen Verkehrs, wie etwa Zugführerinnen und Zugführer sowie Buslenkerinnen und Buslenker aus EU-Drittstaaten am österreichischen Arbeitsmarkt Zugang bekommen. Statt diese Berufe auf die Liste zu setzen, sollten die Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen in diesen Branchen verbessert werden, forderte Hebenstreit. Dann würden sich auch wieder mehr Interessentinnen und Interessenten aus dem EU-Raum finden. "Die unattraktiven Arbeitsbedingungen in manchen Branchen sind nicht erst seit gestern bekannt", so der Gewerkschafter.