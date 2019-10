Gewerkschaft und Kirchen warnen vor Sonntagsöffnung

Ein Jahr nach der der Einführung des 12-Stunden-Tages sieht die Allianz für den freien Sonntag "massive Verschlechterungen für ArbeitnehmerInnen" und befürchtet eine "Aufweichung der Wochenendruhe" in Zukunft. Sie fordert von der künftigen Regierung die Anerkennung des freien Sonntages sowie die Rücknahme der letztjährigen Änderungen des Arbeitszeitverlängerungsgesetzes.

Die Sonntagsöffnung sei ein "reines Minderheitenprogramm mit vielen Nachteilen für die breite Masse und wenigen Vorteilen für eine kleine Gruppe", sagte die Bundesvorsitzende der GPA-djp, Babara Teiber, am Montag vor Journalisten. Auch die Arbeiterkammer sprach sich gegen die Sonntagsöffnung aus und forderte stattdessen "eine seriöse Diskussion über Arbeitszeitverkürzung", so AK-Präsidentin Renate Anderl. Matthias Geist, evangelischer Superintendent für Wien, bezeichnete den freien Sonntag in dem gemeinsamen Pressegespräch als "Profit für die Gesellschaft" und auch aus Sicht der Katholischen Kirche sei eine weitere Ausdehnung der Sonntagsarbeit "vehement abzulehnen", so KABÖ-Vorsitzende Anna Wall-Strasser.