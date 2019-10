Gewerkschaft UFO droht mit Ausweitung der Lufthansa-Streiks

Die Kabinengewerkschaft UFO droht, die für Sonntagfrüh geplanten Warnstreiks bei vier Lufthansa-Töchtern auch wieder auf die AUA-Muttergesellschaft auszuweiten. Grund sei, dass die Lufthansa neue UFO-Forderungen nach Verhandlungen über mehr Gehalt am Freitagabend innerhalb nur einer Stunde abgelehnt habe, teilte UFO am Samstag mit.

"Streiks bei Lufthansa sind wieder jederzeit möglich", erklärte der stellvertretende UFO-Vorsitzende Daniel Flohr in der Mitteilung. Die Lufthansa bestätigte die Existenz des Schreibens, in dem der Arbeitgeberverband Luftverkehr der Gewerkschaft am Freitag mitteilte: "Aufgrund Ihrer mangelnden Abschlussfähigkeit sind auch weiterhin keine Gespräche mit Ihnen möglich."