Gewerkschaft: Druck auf Arbeitnehmer durch Arbeitszeitgesetz

Die Arbeiterkammer und Gewerkschaft haben erneut das seit 1. September geltende neue Arbeitszeitgesetz kritisiert, das einen 12-Stunden-Tag und eine 60-Stunden-Woche leichter möglich macht. "Seit Inkrafttreten des Gesetzes machen Arbeitgeber Druck", so AK-Präsidentin Renate Anderl und Vida-Chef Roman Hebenstreit am Mittwoch.

Die AK und die Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida führen den aktuellen Fall einer 56-jährigen Hilfsköchin in Wien an, die nicht 12-Stunden arbeiten wollte und daraufhin von ihrem Chef gekündigt wurde. Die Frau arbeitete seit 1999 Teilzeit als Hilfsköchin in einem Lokal in der Wiener Leopoldstadt.