Gewerbliche Bauten / Landwirtschaftliche Bauten - Anerkennung

SCHWARZMANN CLAUS FENSTER NEUBAU/SANIERUNG WERKSTATT, SCHOPPERNAU

Die überzeugende und harmonische Einbindung in das auf dem beengten Betriebsgelände städtebauliche Gesamtgefüge ist ein anerkennungswürdiges Ergebnis aus der langen Unternehmensgeschichte und dem klaren Bekenntnis zum Standort. Die Ressource Holz wird gezielt eingesetzt und u. a. in Form der am Betriebsstandort produzierten Kastenfenster gezeigt.