Gewerbliche Bauten / Landwirtschaftliche Bauten - Anerkennung

RESTAURANT UND CHALETS PETERHOF, ZWISCHENWASSER

Sorgfältige Einbettung der Häuser in die Topografie in Kombination mit der im Maßstab konträren Kubatur des Hauptgebäudes bilden eine angemessene Gesamtgröße des Komplexes. Naturbelassene Holzoberflächen, hinterlüftete Lärchenschindeln an Fassade und Dach, leimfreie Innenbekleidungen in hoher Tischlerqualität zeigen eine in aller handwerklicher Präzision und Ausführungsqualität überzeugende Ausführung. Die sorgfältige Planung auf Grundlage der durch den Bauherren formulierten Anforderungen und Erfahrungen in der Gastronomie komplettieren ein anerkennungswürdiges Projekt auf hohem Niveau