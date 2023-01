Gewerbeanmeldung weiter digitalisiert

Jährlich gibt es circa 86.500 Gewerbeanmeldungen, über 76.000 Gewerbeanmeldungen erfolgten im Vorjahr online. Diese mussten bisher alle manuell geprüft werden. Mit Umsetzung des Projektes "Vereinfachte Gewerbeanmeldung" wurde dieser Prozess jetzt registerbasiert automatisiert. In der ersten Stufe sind das die Strafregister sowie Finanzstrafregister. In den ersten drei Tagen wurden bereits über 600 vereinfachte Gewerbeanmeldungen durchgeführt, so Staatssekretär Florian Tursky.

Damit erspare sich der Antragsteller viel Zeit und die Behörde viel Aufwand und Zeit bei der Bearbeitung und Freigabe. Im Laufe des Jahres 2023 werde die Gewerbeanmeldung dann noch einfacher. "Durch die Umsetzung weiterer Automatisierungsschritte soll die Eintragung im Gewerberegister, in den Fällen, wo das möglich ist, ohne manuelle Schritte erfolgen. Damit wird der Prozess für Unternehmen noch schneller und die Verwaltung spart wertvolle Ressourcen", so der Digitalisierungs-Staatssekretär.