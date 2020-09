Gewerbe und Handwerk verlieren heuer 11 Mrd. Euro Umsatz

Als "ungewisse Fahrt durch den Coronanebel" bezeichnet die Obfrau der WKÖ-Bundessparte Gewerbe und Handwerk, Renate Scheichelbauer-Schuster, die aktuelle Lage für ihre Branche. Bis Jahresende werde sich der Umsatzverlust der über 230.000 Unternehmen auf 11 Mrd. Euro summieren, eine zweite Welle sei da noch gar nicht einkalkuliert.

Auch Monate nach dem Lockdown sind die Auswirkungen noch stark bemerkbar: Im August hatte jeder siebente Betrieb mit einem Umsatzverlust von mehr als 25 Prozent zu kämpfen. Ohne die Maßnahmen der Regierung wie Stundungen, Kurzarbeit und dem Fixkostenzuschuss wäre das überhaupt nicht zu schaffen, räumte Scheichelbauer-Schuster am Dienstag ein. 1 Prozent der Firmen würden gar keine Hoffnung mehr haben, "aber die anderen kämpfen", so Reinhard Kainz, Geschäftsführer Bundessparte Gewerbe und Handwerk.

In Summe gebe es im Gewerbe und Handwerk mehr verfügbare Lehrstellen als Lehrstellensuchende, wobei es ein Ost-West-Gefälle gebe. Während in Wien Stellen fehlten, gebe es in Oberösterreich, Salzburg oder Tirol einen Überhang. "Viele Firmen berichten, dass sich zu wenige Lehrlinge bewerben bzw. dass sie keine finden", so Scheichelbauer-Schuster. Wenn die Kurzarbeit andauere, brauche es aber Weiterbildungsmaßnahmen für die Lehrlinge.