Gewerbe und Handwerk stecken tief in der Rezession

Gewerbe und Handwerk in Österreich stecken weiterhin tief in der Rezession. Zwar ist der Umsatz im Vorjahr nominell um 1,2 Prozent auf 129,7 Mrd. Euro gewachsen, inflationsbereinigt ist die Branche aber um 5,6 Prozent geschrumpft. Spartenobfrau Renate Scheichelbauer-Schuster setzt nun große Hoffnungen auf den neuen Handwerker-Bonus, der im April im Parlament beschlossen werden soll.

"Wir haben in Handwerk und Gewerbe seit der Corona-Pandemie leider keine wirtschaftliche Erholung erlebt", sagte Renate Scheichelbauer-Schuster am Dienstag in einer Pressekonferenz. "2023 war das nunmehr vierte Jahr in Folge, das mit einem realen Minus abgeschlossen wurde. Das ist natürlich auf die Dauer keine wirtschaftlich tragbare Situation, und wir wollen nicht zusehen, wie wir nach und nach mehr Betriebe verlieren."

Was bisher bekannt sei: Der Handwerkerbonus Plus soll untere anderem für Arbeitskosten im Zusammenhang mit der Renovierung, Sanierung, Schaffung und Erweiterung von privat genutztem Wohn- und Lebensbereich gelten - also auch für Neu- und Zubauten. Das Fördervolumen beträgt 300 Mio. Euro, verteilt auf die Jahre 2024 und 2025. Die Höchstgrenze der förderbaren Arbeitskosten pro Person, Wohneinheit und Kalenderjahr beträgt 10.000 Euro. "Davon werden 20 Prozent, also 2.000 Euro, gefördert", erklärte die Spartenobfrau. "Die Politik hat auch angekündigt, dass der Handwerkerbonus rückwirkend ab 1. März dieses Jahres beantragbar ist." Man müsse also nicht warten, "man kann sofort loslegen und Aufträge vergeben". Bei der Rechnung ist die Arbeitszeit gesondert auszuweisen, die Arbeitskosten müssen pro Rechnung mindestens 500 Euro betragen.