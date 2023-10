Gewerbe/Handwerk Gewinner Sodex Innovations GmbH

Ein digitaler Zwilling für die Baustelle

Die Digitalisierung in der Baubranche hat erst so richtig begonnen. ­Einen Teil dazu bei trägt auch das junge Montafoner Unternehmen Sodex, das sich auf innovative Vermessungslösungen für den Tief-, Straßen- und Leitungstiefbau spezialisiert hat.

Das einzigartige System ermöglicht es, direkt mit der Baustelle einen digitalen Zwilling zu erstellen und diesen in einer Cloud zu visualisieren. „Damit können Bauunternehmen den Fachkräftemangel insofern entgegentreten, als dass keine Zeit mehr für die Datenaufnahme verloren geht und sich das Personal auf die Auswertung konzentrieren kann“, nennt Firmengründer Ralf Pfefferkorn eines der Vorzüge seines ­Systems. Dass die Innovation voll ankommt, beweist, dass das mit sieben Mitarbeitern gestartete Unternehmen mittlerweile bereits 15 Personen beschäftigt. „Durch die weltweit einzigartige Methode zur Aufnahme von Geländen, die wir geschaffen ­haben, ist es uns gelungen, innerhalb von sechs Monaten Kunden in der gesamten DACH-Region zu gewinnen“, ergänzt Pfefferkorn.

Das junge Unternehmen nutzte den guten Start, um ein neues Produkt zu entwickeln, das eine höhere Leistung, mehr Flexibilität und ein vielfach größeres Einzugsgebiet aufweist. Innerhalb der ersten drei Monate verkaufte es sich gleich 25-mal. Damit ist Sodex einer der führenden Anbieter für „Mobile Mapping“-Systeme in Europa. Zusätzlich wurde über verschiedene Händler auch ein flächendeckendes Partnernetzwerk für Service und Vertrieb aufgebaut. Geachtet wird auch auf eine hohe Wertschöpfungskette. Rund 95 Prozent aller Komponenten werden in Europa produziert.

Das meiste davon in der DACH-Region. Die Mitarbeiter wiederum profitieren von den Gleitzeit-Vertragsmodellen, die es ermöglichen, Freizeit und Arbeit ­optimal zu kombinieren. „Zudem besteht die Möglichkeit, sich in der Branche zu vernetzen und selbst zum Experten zu werden, wenn es gewünscht ist“, so Pfefferkorn.