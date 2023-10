Gewerbe/Handwerk Auszeichnung Licht und Wärme Elektro Burtscher GmbH

Mit sozialer Wärme und Engagement auf Erfolgskurs

Arbeitsplätze in der Talschaft

Der regionale Bezug zeigt sich auch darin, dass sich der Personalstamm hauptsächlich aus Mitarbeitern des unmittelbaren Tales bzw. der Nachbargemeinden im Walgau zusammensetzt. „Es ist uns ein Anliegen, den Menschen, die hier wohnen, die Möglichkeit eines attraktiven Arbeitsplatzes zu bieten und ihnen entsprechende Wege zu ersparen“, bekräftigt Firmenchef Bernhard Burtscher. Es gibt zahlreiche Bonifikationen, die bis zum Privatgebrauch reichen, was beispielsweise die betriebseigene Infrastruktur betrifft. Das klare Bekenntnis zur Region zeigt sich auch in der Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben und der Teilnahme an regionalen Vereinigungen. Ziel ist es, die Vermarktung von hochwertigen Handwerksleistungen zu stärken, was auch den Gemeinden Finanzeinnahmen sichere.