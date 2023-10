Gewerbe/Handwerk Auszeichnung Gieselbrecht GmbH

Maßstäbe in Sachen Baumpflege gesetzt

Stefan Gieselbrecht stammt aus einer landwirtschaftlich tätigen Familie. Dieser Hintergrund hat einen starken Einfluss auf sein Unternehmen. Die Nähe zur Natur sowie zur Land- und Forstwirtschaft sind fest in seiner DNA verankert. Das Firmenengagement geht weit über das Kerngeschäft hinaus und manifestiert sich in der stetigen Suche nach Entwicklung neuer, innovativer Lösungen. Ein Beispiel dafür ist die erfolgreiche Einführung von begrünten Lärmschutzwänden. Im Jahr 2022 wurden damit bereits zwei Drittel des Gesamtumsatzes aus dem Verkauf solcher Wände rekrutiert.

Erster digitaler Baumkataster

Bereits bei der Gründung im Jahr 2006 war es das Bestreben von Gieselbrecht in der Baumpflege neue Maßstäbe zu setzen. „Wir haben den ersten digitalen Baumkataster in Vorarlberg erstellt und waren die ersten, die Schalltomografien an Bäumen in der Region durchgeführt haben. Zudem entwickelten wir innovative Baumgruben und Baumsubstrate für urbane Standorte“, spricht der Firmengründer bewusst in der Mehrzahl, ist doch sein Unternehmen von einem ehemaligen EPU zu einem 13-Mitarbeiter-Betrieb angewachsen. Als Dienstleistungsunternehmen legt der Firmenchef großen Wert auf das Wohlbefinden seines Teams. Geboten werden flexible Arbeitszeiten, eine Vier-Tage-Woche, zudem gibt es auch immer wieder großzügige Prämien. „Bei unserer Personalpolitik steht der Mensch stets im Mittelpunkt.“