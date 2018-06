Gewarntes Spanien will Irans Bollwerk knacken

Auch wenn Iran die Gruppe B nach der ersten Runde anführt, sind die Rollen vor dem zweiten Gruppenspiel bei der Fußball-WM gegen Titelanwärter Spanien (Mittwoch, 20.00 Uhr MESZ/live ORF eins) klar verteilt. Der Weltmeister von 2010 geht nach dem mitreißenden 3:3 gegen Europameister Portugal als klarer Favorit in das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften bei einer Weltmeisterschaft.

Die Kritik am Keeper von Manchester United, der in drei der vier letzten Länderspiele gepatzt hatte, ließ seinen Betreuer kalt. “Wir haben vollstes Vertrauen in ihn. Er hatte zuletzt Probleme, aber manchmal braucht man einfach nur ein bisschen Zeit.” Eine Änderung im Tor ist also nicht zu erwarten, zumal Spanien das Hauptaugenmerk ohnehin auf die Überwindung der iranischen Abwehr lenken sollte, die in den 18 Qualifikationsspielen lediglich fünf Gegentore zuließ.