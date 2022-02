Gewaltschutzambulanz braucht dauerhafte Finanzierung

Seit 2015 werden in der Forensischen Kinder- und Jugenduntersuchungsstelle (FOKUS) im Wiener AKH Verletzungen von mutmaßlichen Gewalt- und Missbrauchsopfern abgeklärt und bei begründetem Verdacht für die Ermittlungsbehörden aufbereitet. Eine Studie dokumentiert, dass immer noch viele Fälle im Sand verlaufen: Nur elf von 173 als verdächtig eingestufte Fälle endeten mit Verurteilungen. Nun wird eine dauerhafte Finanzierung und gesetzliche Verankerung gefordert.

FOKUS dokumentiert als einzige Stelle in Österreich tatzeitnah und nach einem standardisierten Verfahren Verletzungen von Kindern und Jugendlichen, die auf Gewalt und Missbrauch hindeuten könnten, wurde am Montag betont. Ziel ist die Verbesserung der gerichtsmedizinischen Sachverständigenbeweise, damit Polizei und Gerichte effektiv arbeiten können.

233 Fälle wurden untersucht, in 173 Fällen erkannten Expertinnen und Experten der Kinderschutzgruppen, von FOKUS bzw. der Gerichtsmedizin einen begründeten Verdacht auf Misshandlung. "Dennoch wurde in nur 62 Fällen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und letztlich gab es nur elf Verurteilungen und in zwei Fällen eine Diversion", so ein Studienergebnis.