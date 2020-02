Gewaltsame Proteste stören Auftakt von Festival in Chile

Gewalttätige Proteste haben den Auftakt des größten lateinamerikanischen Musikfestivals im chilenischen Badeort Viña del Mar gestört. Tausende mit Steinen, Stöcken und Molotow-Cocktails bewaffnete regierungskritische Demonstranten lieferten sich nahe des Festivalortes Straßenschlachten mit der Polizei. Die Sicherheitskräfte trieben die Demonstranten mit Wasserwerfern und Tränengas zurück.

Das sechstägige Festival sollte dennoch weitgehend wie geplant stattfinden. Allerdings wurde der glamouröse Lauf der Stars über den Roten Teppich abgesagt. Der puerto-ricanische Sänger Ricky Martin, der bei dem Festival auftreten sollte, bekundete seine Solidarität mit den regierungskritischen Demonstrationen in Chile und anderen lateinamerikanischen Ländern. Die Bevölkerung müsse gegenüber der Politik deutlich machen, "was wir brauchen". Allerdings müsse dies "in geordneter Weise" geschehen, merkte Martin auch an.