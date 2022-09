Gewalt im Sport am häufigsten durch Teamkollegen

Gewalt im Sport geht gegenüber Kindern und Jugendlichen am häufigsten von Teamkollegen und -kolleginnen aus. Das gilt auch für sexualisierte Gewalt, egal, ob mit oder ohne Körperkontakt, wie Rosa Diketmüller vom Institut für Sportwissenschaften der Universität Wien am Mittwoch beim Forum "Sicherheit im Sport" ausführte. Weniger überraschend war, dass deutlich öfter Männer als Frauen als Täter auftreten.

Ausgangspunkt war die Studie "CASES - Child Abuse in European Sport", für die in Österreich 1.472 Menschen zwischen 18 und 30 Jahren und insgesamt 10.302 Menschen in sechs Staaten - neben Österreich waren das Deutschland, Großbritannien, Spanien, Rumänien und Belgien - befragt wurden. 49 Prozent gaben männlich, 50 Prozent weiblich an, ein Prozent der Befragten gab ein drittes Geschlecht an. Sechs Prozent gaben eine Behinderung an, elf Prozent bezeichneten sich als Angehörige einer ethnischen Minderheit.