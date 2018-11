Gewalt gegen Frauen ist auch in Österreich Thema

"Es ist inakzeptabel, dass Millionen von Frauen und Mädchen weiterhin täglich Opfer von Gewalt werden", betonte Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen. Die Mehrzahl der Opfer von Misshandlung, Vergewaltigung, Mord und sogenannter "traditionsbedingter Gewalt", wie weibliche Genitalverstümmelung (FGM) und Zwangsheirat, seien Frauen und Mädchen.

Im Zeitalter der digitalen Medien werde auch Hass im Netz zunehmend zum Problem und ist oft Vorläufer von Gewalttaten, erklärte Kneissl. “Im Rahmen der österreichischen Integrationspolitik müssen wir uns insbesondere gegen FGM und Zwangsheirat verstärkt einsetzen”, so die Außen- und Integrationsministerin. “Gewalt gegen Frauen ist ein Thema das uns auch mitten in unserer Gesellschaft beschäftigt. Dazu reicht ein Blick auf unsere Kriminalitätsstatistik.”

Das Außenministerium (BMEIA), gemeinsam mit dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF), führt im Rahmen der UNO-Aktion “16 Tage gegen Gewalt an Frauen” vom 25. November bis 10. Dezember zahlreiche Aktivitäten durch, um über Initiativen in diesem Bereich zu informieren und Bewusstsein für Gewalt gegen Frauen zu schaffen. So werden unter anderem Maßnahmen des Integrationsfonds, wie Schwerpunktberatungen für Frauen und Männer, in denen u.a. das Selbstbestimmungsrecht von Frauen und das Gewaltverbot in Österreich thematisiert werden, vorgestellt. Auch spezifische Projekte, die das Außenministerium fördert, werden präsentiert.