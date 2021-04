Getzner Textil übernimmt Bienenpatenschaft

In Kooperation mit dem „Ländle Imker“ übernimmt das Unternehmen ab sofort eine Patenschaft für Honigbienen.

Daniel Berger ist Imker aus Leidenschaft und setzt sich schon seit Jahren für das Überleben der Bienen ein. Berger hat es sich zum Ziel gesetzt, das Bewusstsein der Bevölkerung für diese faszinierenden Lebewesen zu schärfen und möchte durch die Verbreitung von starken und gesunden Bienenvölkern einen aktiven Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt in der Region leisten. Ein wichtiges und zukunftsorientiertes Vorhaben, welches das Vorarlberger Familienunternehmen Getzner Textil mit einer Patenschaft unterstützen möchte.

"Regionale Vielfalt erhalten"

Der mehrfach zertifizierte Traditionsbetrieb investiert bereits seit Jahrzehnten aktiv in die Bereiche Umwelt und Nachhaltigkeit sowie in die langfristige Sicherung des Standorts. „Durch die Installation der Bienenstöcke, die ganzjährig ein ruhiges und sicheres Zuhause für die Honigbienen bieten, können wir unseren Beitrag dazu leisten, die regionale Vielfalt und unsere wunderbare Natur zu erhalten. Wir freuen uns, mit dem ‚Ländle Imker‘ einen idealen Partner gefunden zu haben, der unsere Unternehmenswerte und Nachhaltigkeitsbestrebungen teilt“, so Roland Comploj, Vorstandsvorsitzender und CEO der Getzner Textil AG.