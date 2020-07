Getreideernte auf Vorjahresniveau und besser als erwartet

Die österreichische Getreideernte wird heuer auf Vorjahresniveau liegen und fällt wegen der noch erfolgten Niederschläge besser aus als zunächst erwartet. Regional gebe es aber große Unterschiede, hieß es heute bei einer Online-Pressekonferenz der AMA. Die Qualität seit gut. Österreich sei mit dem Grundnahrungsmittel Getreide heuer ausreichend versorgt.

Es habe am Beginn der Krise eine Verschiebung von der Verarbeitungsindustrie hin zu den Haushaltseinkäufen gegeben, so AMA-Verwaltungsratsvorsitzender Franz Windisch. Die Sattelschlepperportion für die Verarbeitungsindustrie "wurde geswitcht in eine Kilopackerlsituation für die Haushalte".