Getreidebauern erwarten leicht unterdurchschnittliche Ernte

Nach einer guten Getreideernte 2020 erwarten die Bauern heuer eine leicht unterdurchschnittliche Menge. Die Landwirtschaftskammer rechnet in ihrer heute veröffentlichten Ernteprognose mit 2,88 Mio. Tonnen Getreide exklusive Mais, ein Minus von 2 Prozent gegenüber dem fünfjährigen Schnitt und ein Minus von 7 Prozent gegenüber 2020. Ursachen für den Rückgang sind eine geringere Anbaufläche, kühle Temperaturen im Frühjahr mit verzögertem Pflanzenwachstum und Trockenheit im Juni.

Für die Getreidebauern gibt es auch gute Nachrichten von den Agrarmärkten: Der Preis für eine Tonne Weizen an der Warenterminbörse Euronext in Paris ist um rund 16 Prozent höher als vor einem Jahr und liegt aktuell bei 209 Euro. In den vergangenen zehn Jahren ist der Weizenpreis stark geschwankt und pendelte zwischen 140 und 280 Euro. Eine schlechte Ernte in einem großen Anbaugebiet - etwa Russland oder Ukraine - kann den Weltmarktpreis für Getreide schnell in die Höhe schießen lassen.