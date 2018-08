Getöteter Pkw-Insasse in Bayern starb durch Jagdgewehrschuss

Der während einer Autofahrt in Bayern tödlich verletzte Beifahrer ist durch einen Schuss aus einem Jagdgewehr gestorben. Das ergaben die rechtsmedizinischen Untersuchungen, wie die Polizei in Regensburg am Dienstag mitteilte. Schussexperten des bayerischen Landeskriminalamts prüften derzeit, ob das Projektil einem der beschlagnahmten Jagdgewehre zugeordnet werden könne.

Der 47-Jährige war am Sonntag während einer Autofahrt im Raum Regensburg von einem Projektil getroffen worden. Es durchschlug die Scheibe auf der Beifahrerseite und verletzte ihn tödlich. Der 61-Jährige Fahrer blieb unverletzt. Zum betreffenden Zeitpunkt fand nach Polizeiangaben bei Nittenau in der Oberpfalz eine Jagd statt.