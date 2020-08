Getötete Autoinsassen oft nicht angeschnallt

57 von 200 im Vorjahr auf Österreichs Straßen tödlich verunglückten Pkw-Insassen waren nicht angeschnallt.

Das sind 28,5 Prozent der in Autos gestorbenen Unfallopfer, betonte der ÖAMTC am Mittwoch. In Summe waren von 2.150 schwerverletzten Pkw-Insassen knapp zehn Prozent nicht angeschnallt, bei den Leichtverletzten waren es drei Prozent.