Gesunkener Ölpreis - Saudi-Arabien will Förderung drosseln

Saudi-Arabien hat eine Drosselung seiner Erdölförderung angekündigt. Der weltweit größte Ölexporteur wolle im Dezember pro Tag 500.000 Barrel weniger produzieren, sagte Energieminister Khaled al-Falih am Sonntag dem Nachrichtenkanal Al-Arabiya zufolge. Die aktuelle Förderquote liegt nach einer Erhöhung im Oktober bei 10,7 Millionen Barrel pro Tag.

Die Maßnahme Saudi-Arabiens dürfte vor allem US-Präsident Donald Trump nicht gefallen. Dieser vertritt seit längerem die Position, das Erdölkartell OPEC treibe mit seiner Angebotspolitik die Erdölpreise nach oben. Trump hatte die OPEC in den vergangenen Monaten mehrfach aufgefordert, Maßnahmen zur Senkung der Rohölpreise zu ergreifen. Saudi-Arabien hat dagegen – nach einer Zeit sehr niedriger Preise in den vergangenen Jahren – Interesse an höheren Erlösen.