Gesundheitszustand bei fast allen Lebendgeborenen optimal

Die in Österreich im vergangenen Jahr geborenen Babys waren bei der Geburt durchschnittlich 3.317 Gramm schwer und 50,5 Zentimeter groß. 95 Prozent von ihnen wiesen einen optimalen Gesundheitszustand auf. Das ging aus am Donnerstag veröffentlichten Zahlen der Statistik Austria hervor. Insgesamt kamen 86.987 Lebendgeborene zur Welt, fast zwei Drittel von ihnen wurden spontan geboren.

Die Kaiserschnittrate war mit 29,6 Prozent leicht rückläufig, jedoch zeigten sich erhebliche lokale Unterschiede: Am seltensten wurde in Vorarlberg (22,6 Prozent), Salzburg (25,7 Prozent) und Oberösterreich (25,8 Prozent) ein Kaiserschnitt durchgeführt. Dagegen kam im Burgenland, in Kärnten und in der Steiermark etwa jedes dritte Lebendgeborene per Kaiserschnitt zur Welt. Ein Notkaiserschnitt war bei 14,5 Prozent der Kinder erforderlich, bei weiteren 15,1 Prozent war der Kaiserschnitt geplant.