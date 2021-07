Gesundheitsminister warnt: Pandemie ist "nicht vorbei"

Nach dem Auftreten von mehreren Corona-Infektionen im parlamentarischen Ibiza-U-Ausschuss hat Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Mittwoch vor Unachtsamkeit bei sinkenden Fallzahlen gewarnt.

Der Cluster "zeigt, dass wir noch in der Pandemie sind, dass es nicht vorbei ist", sagte er auf Nachfrage am Rande eines Medientermins in Wien. Weiters zeige sich, "dass wir uns an 3-G halten müssen, testen müssen, Abstand halten", empfahl der Gesundheitsminister.