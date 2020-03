Gesundheitschecks am Brenner als "Begrüßung" für Autofahrer

Ein mobiles Gesundheitscheck-Team - bestehend aus Sanitätern, Ärztin und Polizisten - hat Dienstagvormittag damit begonnen, Coronavirus-Kontrollen an der Brennergrenze durchzuführen. Polizisten nehmen dabei eine "Selektion" der Fahrzeuge vor, die dann bei der Abfahrt einer Raststation zur Kontrollstation geleitet werden.

Eine ganz besondere "Begrüßung" wartet Dienstagvormittag auf die Reisenden, die von Südtirol kommend in Richtung Innsbruck unterwegs waren und mit ihren Autos die Brennergrenze überquert hatten. Ein Polizist mit gelber Warnweste weist ausgewählte Fahrzeuge mit einem Handzeichen an, die Autobahn zu verlassen und in Richtung Kontrollbereich zu fahren. Zwei gelbe Schilder mit der Aufschrift "Kontrolle" inklusive Richtungspfeilen zeigt diesen im Anschluss unmissverständlich die Richtung an.