Gesundheits- und Sozialwesen

„Für die Vorarlberger Landeskrankenhäuser ist es eine Ehre, im Rahmen der Auszeichnung TOP 100 Unternehmen mitbedacht zu werden.

Rund 5000 Beschäftigte bieten rund um die Uhr eine Krankenhausdienstleistung, die auch im internationalen Vergleich auf sehr hohem Niveau angesiedelt ist. Mit dem Coronavirus hat unsere Verantwortung für das Wohl der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger besonders an Bedeutung gewonnen: Zum einen kann durch einen vorarlbergspezifischen Schulterschluss aller wesentlich Beteiligten (Politik, Amt der Landesregierung, Bundesheer, Polizei, Feuerwehr, weitere Krankenhäuser, u.v.m.) eine optimale Krisenbewältigung gewährleistet werden. Zum anderen sind wir uns auch der großen sozialen und wirtschaftlichen Abhängigkeiten bewusst: Ohne florierende Wirtschaft wird ein Gesundheitswesen auf diesem Niveau nicht finanzierbar sein – daher ein Danke an die Wirtschaft generell und für die Solidarität in dieser schwierigen Phase im Speziellen.“ Gerald Fleisch, Geschäftsführer Krankenhaus-Betriebsges.m.b.H.